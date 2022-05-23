"Тинькофф" сообщил о запуске альтернативы сервису Apple Pay

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
"Тинькофф Банк" запустил сервис мгновенных платежей с помощью телефона Tinkoff Pay, сообщается в релизе банка.
В настоящее время доступны онлайн-платежи через сервис, в ближайшее время клиенты банка получат и офлайн-доступ. В течение 2022 и 2023 годов в сервис будут внедрены новые функции.
В организации отметили, что более чем в 30 тысячах интернет-магазинов с эквайрингом "Тинькофф Кассы" можно оплатить покупки с помощью Tinkoff Pay.
При этом в будущем планируется дать возможность клиентам других банков подключать карты и счета к сервису. Также запланировано внедрение оплаты покупок с помощью биометрии.
Уточняется, что пользователи могут оплатить всю сумму сразу или по частям через BNPL-сервис "Долями". При оплате с компьютера необходимо отсканировать QR-код и подтвердить платеж в приложении банка.
Ранее сообщалось, что американская компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт в сервис стала недоступна.
В свою очередь, пресс-служба Сбербанка сообщила, что платежный сервис Samsung Pay продолжает поддерживать карты "Мир" в штатном режиме. В банке отметили, что клиенты могут пользоваться сервисами Системы быстрых платежей, "Плати QR", а также "Оплата лицом".
До этого Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские банки создали аналог сервисов Apple Pay и Google Pay
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