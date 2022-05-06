"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро

Фото: ТАСС/Zuma

"Тинькофф банк" остановил на время SWIFT-переводы в евро в связи с увеличением сроков их прохождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты "Тинькофф" могут проводить SWIFT-переводы в других валютах", – говорится в заявлении банка.

"Тинькофф банк" – онлайн-банк без отделений. Кредитная организация является частью группы "Тинькофф", в которую также входят виртуальный мобильный оператор, "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер "Тинькофф инвестиции", сервисы для бизнеса, онлайн трэвел-агентство, а также АНО "Тинькофф образование".

Ранее на своей странице в одной из соцсетей Олег Тиньков раскритиковал специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. В "Тинькофф Банке" назвали его слова личным мнением. В компании напомнили, что Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы.

Позднее инвестиционная компания "Интеррос" объявила о покупке 35% акций TCS Group Holding, являющегося головной структурой группы компаний "Тинькофф". В компании подчеркнули, что сделка получила согласование ЦБ РФ.