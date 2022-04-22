"Тинькофф Банк" сменит название

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"Тинькофф Банк" проведет ребрендинг и откажется от старого бренда в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В компании отметили, что "Тинькофф" уже давно перерос смысл именного бренда. В банке подчеркнули, что на сегодняшний день это второй крупнейший частный банк страны по числу активных клиентов.

В "Тинькофф" отметили, что оставят старый бренд для истории, но продолжат развиваться под новым именем.

"Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. <...> Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.

Ранее на своей странице в одной из социальных сетей Олег Тиньков раскритиковал специальную военную операцию на Украине. В "Тинькофф Банке" же назвали его слова личным мнением. В компании напомнили, что Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы.

