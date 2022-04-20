В "Тинькофф Банке" назвали слова Тинькова о ситуации на Украине его личным мнением

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В "Тинькофф Банке" дистанцировались от заявления Олега Тинькова по Украине, сообщается в телеграм-канале банка.

"Мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях. Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы "Тинькофф", он не сотрудник "Тинькофф", давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья", – говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что Тиньков является одним из 20 миллионов клиентов.

Ранее бизнесмен на своей странице в социальной сети выступил с критикой специальной военной операции на Украине.

Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России. В частности, в список подпали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК, а также глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков и другие. Под санкции также подпала Полина Ковалева, которую британский МИД называет падчерицей Сергея Лаврова.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

