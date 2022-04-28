"Интеррос" приобретает 35% акций головной структуры группы "Тинькофф"

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Инвестиционная компания "Интеррос" объявила о приобретении 35% акций TCS Group Holding, являющегося головной структурой группы компаний "Тинькофф".

"Сделка получила согласование Центрального банка РФ", – сообщается в телеграм-канале компании.

По словам президента группы "Интеррос" Владимира Потанина, компания является долгосрочным инвестором, поэтому заинтересована в сохранении лидирующих позиций группы "Тинькофф" на российском банковском рынке.

Ранее стало известно, что "Тинькофф Банк" проведет ребрендинг и откажется от старого бренда в 2022 году. В компании отметили, что "Тинькофф" уже давно перерос смысл именного бренда. В банке подчеркнули, что на сегодняшний день это второй крупнейший частный банк страны по числу активных клиентов.

До этого на своей странице в одной из социальных сетей Олег Тиньков раскритиковал специальную военную операцию на Украине. В "Тинькофф Банке" назвали его слова личным мнением. В компании напомнили, что Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы.