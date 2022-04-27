Приложение Utair пропало из App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мобильное приложение авиакомпании Utair исчезло из App Store.

Как сообщатся на сайте перевозчика, авиабилеты удобно покупать на сайте Utair с компьютера, планшета или телефона.

"Временно мобильное приложение Utair для iOS недоступно для скачивания в App Store. Если приложение уже установлено на мобильном устройстве, оно будет работать как обычно: выбирайте билеты и услуги", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из App Store пропало мобильное приложение российской авиакомпании "Аэрофлот". В Google Play оно по-прежнему доступно.

Отмечалось, что приложение авиакомпании, уже установленное на устройства с операционной системой iOS или Android, продолжает стабильно работать.

