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Приложение Альфа-Банка удалили из App Store, сообщается в официальном телеграм-канале финансовой организации.

"Что это значит? Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надежно", – рассказали в банке.

При этом новые пользователи временно не смогут скачать приложение Альфа-Банка. Вместо этого предлагается использовать веб-версию "Альфа-Онлайн", которая доступна как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Для клиентов предусмотрены все те же функции, что были доступны в приложении.

Ранее приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.