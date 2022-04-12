Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS из-за введенных санкций. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

При этом все установленные ранее приложения функционируют штатно, никаких ограничений по их использованию нет.

В кредитной организации рекомендовали клиентам не удалять уже установленное приложение банка. Помимо этого, для проведения всех нужных операций клиенты могут использовать web-версию "Сбербанка Онлайн", которая приспособлена для смартфонов.

"Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности. Тем не менее просим клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения Сбера только по ссылкам, указанным на официальном сайте www.sberbank.ru", – призвали специалисты.

Ранее власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. По словам американского чиновника, власти Штатов стремились вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ЦБ от ведения любого бизнеса с США и заморозив все ее активы.

Также Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. Их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены. Кроме этого, был введен запрет на новые прямые инвестиции в РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

