Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Сбербанк с 11 апреля снизил ставки по большинству ипотечных программ до 16,9%, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Уточняется, что ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов, а именно на покупку вторичной недвижимости и новостроек.
Кроме того, в банке добавили, что клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.
Ранее Сбербанк снизил ставки по вкладам. Максимальная по депозитам в рублях теперь составляет 16% вместо 19%. Такую ставку могут получить обладатели годовой подписки на сервисы банка СберПрайм+, а также при открытии вклада онлайн и на срок до трех месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. При этом на срок до шести месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 14%.
До этого ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Так, открывшие валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и не выбравшие установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро.
Сбербанк снизил ставки по вкладам
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