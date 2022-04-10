Сбербанк снизил ставки по вкладам. Максимальная по депозитам в рублях теперь составляет 16% вместо 19%. Такую ставку могут получить обладатели годовой подписки на сервисы банка СберПрайм+, а также при открытии вклада онлайн и на срок до трех месяцев.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. При этом на срок до шести месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 14%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.