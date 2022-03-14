Эксперты прогнозируют подорожание ОСАГО

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Эксперты прогнозируют подорожание полисов ОСАГО, сообщает газета "Известия".

Дело в том, что Центробанк теперь может менять тарифный коридор по ОСАГО чаще одного раза в год. Нововведение приняла Госдума, а затем одобрил Совет Федерации. 8 марта норму подписал Владимир Путин. Таким образом, регулятор и страховщики смогут оперативно адаптироваться к новым экономическим условиям.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал эту ситуацию ожидаемой. По его словам, все гадали, как будут выживать страховщики в условиях гипертрофированной инфляции и изменения курса валют, учитывая, что вся автомобильная отрасль в целом зависима от иностранной валюты. Несмотря на то что принятое решение краткосрочное, Хайцеэр не исключил его продления и на следующий год.

Тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности зависят от величины выплат, а последние – от рыночных цен на комплектующие. В сложившихся условиях они сильно выросли. Хайцеэр сообщил, что подорожание составляет от 30 до 100%.

"Цены меняются фактически каждый день вместе с изменением валютного курса. Помимо этого, существует еще одна проблема – дефицит. Некоторые запчасти уже просто недоступны, в основном это касается сегмента масс-маркета", – пояснил вице-президент Союза.

Директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахование" Денис Макаров считает, что ОСАГО будет дорожать из-за дефицита запчастей. По его словам, самая большая проблема связана с запчастями марок, которые решили временно приостановить поставки в РФ.

Есть еще один повод для увеличения тарифов на полисы – повышение выплат по страхованию здоровья и жизни. Ожидается, что такие выплаты повысят с текущих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Еще до обострения ситуации на Украине в Российском союзе автостраховщиков (РСА) прогнозировали расширение тарифного коридора в 20%.

Ранее сообщалось, что стоимость ОСАГО для попадающих в аварии водителей может вырасти до 80%, если будут приняты поправки об увеличении выплат пострадавшим в ДТП.

В декабре прошлого года стало известно, что Минфин договорился с профильными ведомствами внести изменения в систему обязательного страхования ответственности автовладельцев. Предлагалось в четыре раза увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью во время ДТП (с 500 тысяч до 2 миллионов рублей), а также отказаться от учета износа деталей авто при выплатах.

