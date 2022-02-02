Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:33

Россиян предупредили о возможном подорожании ОСАГО до 80%

экономика общество авто

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Стоимость ОСАГО для попадающих в аварии водителей может вырасти до 80%, если будут приняты поправки об увеличении выплат пострадавшим в ДТП. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

В декабре прошлого года стало известно, что Минфин договорился с профильными ведомствами внести изменения в систему обязательного страхования ответственности автовладельцев. Предлагается в четыре раза увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью во время ДТП (с 500 тысяч до 2 миллионов рублей), а также отказаться от учета износа деталей авто при выплатах.

"Мое предсказание, что начнем, наверное, с двух миллионов рублей на расширение лимитов выплат, потому что это логично, чтобы сделать единообразным покрытие по вреду жизни и здоровью по всем обязательным видам страхования. <...> Дальше пойдем оценивать, сколько будет стоить отмена износа и когда это реально претворят в жизнь", – сказал Юргенс, объясняя, с учетом чего будут формироваться новые цены на полисы.

Ранее сообщалось, что ОСАГО может подорожать на 48% в случае принятия проекта Минфина. Предполагается, что на первом этапе стоимость страховки увеличится на 21%, или 1 123 рубля, а еще через год – на 27%, то есть на 1 444 рубля. В январе текущего года средняя стоимость полиса составляла примерно 5 300 рублей.

Полис ОСАГО может подорожать на 1 тыс рублей

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать