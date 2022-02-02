Россиян предупредили о возможном подорожании ОСАГО до 80%

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Стоимость ОСАГО для попадающих в аварии водителей может вырасти до 80%, если будут приняты поправки об увеличении выплат пострадавшим в ДТП. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.
В декабре прошлого года стало известно, что Минфин договорился с профильными ведомствами внести изменения в систему обязательного страхования ответственности автовладельцев. Предлагается в четыре раза увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью во время ДТП (с 500 тысяч до 2 миллионов рублей), а также отказаться от учета износа деталей авто при выплатах.
"Мое предсказание, что начнем, наверное, с двух миллионов рублей на расширение лимитов выплат, потому что это логично, чтобы сделать единообразным покрытие по вреду жизни и здоровью по всем обязательным видам страхования. <...> Дальше пойдем оценивать, сколько будет стоить отмена износа и когда это реально претворят в жизнь", – сказал Юргенс, объясняя, с учетом чего будут формироваться новые цены на полисы.
Ранее сообщалось, что ОСАГО может подорожать на 48% в случае принятия проекта Минфина. Предполагается, что на первом этапе стоимость страховки увеличится на 21%, или 1 123 рубля, а еще через год – на 27%, то есть на 1 444 рубля. В январе текущего года средняя стоимость полиса составляла примерно 5 300 рублей.
Полис ОСАГО может подорожать на 1 тыс рублей
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