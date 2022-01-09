В некоторых регионах России резко выросли цены на ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
С 9 января верхняя граница тарифного коридора ОСАГО повысилась на 10%, с 5 492 рублей до 5 980 рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на указ Центробанка РФ.
При этом в регионах тарифы подорожали максимально. Так, в небольших городах Башкирии коэффициенты выросли на 36%, а в селах Дагестана за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта – на 20%.
На 17% дороже ОСАГО обойдется жителям Приморского края (кроме Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Спасск-Дальнего и Уссурийска), а на 12% – Калмыкии (кроме Элисты), Тывы (кроме Кызыла), Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), Чукотки, Еврейской автономной области, Чечни и Ингушетии (кроме Малгобека и Назрани), Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).
Ранее сообщалось, что минимальный порог выплат по ОСАГО пострадавшим в ДТП может увеличиться с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. О соответствующих изменениях договорился Минфин РФ с профильными ведомствами.
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