Путин подписал закон об использовании водительских прав для упрощенной идентификации

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Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить идентификацию клиентов с использованием водительских прав. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь любая организация, занимающаяся операциями с деньгами или имуществом, может запросить у банка упрощенную идентификацию своих клиентов. В частности, подобное право получили операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды.

Организации также смогут применять единую систему идентификации и аутентификации, которая используется на портале госуслуг. Для этого компания должна получить согласие клиента, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца.

Для проведения упрощенной идентификации клиента в том числе допускается использовать водительские права.

Кроме того, документ повысил размер страховых премий по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов.

Ранее Путин подписал пакет законов о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов. В частности, один из законов дополняет статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

До этого Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного транспорта. Теперь проходить техосмотр придется только при постановке транспортного средства на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины, а также в случае с мотоциклами старше четырех лет.