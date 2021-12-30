Фото: ТАСС/Егор Алеев
Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного транспорта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее данный закон одобрил Совет Федерации. Действие документа распространяется на физических лиц, владеющих легковыми автомобилями или мотоциклами.
Теперь проходить техосмотр придется только при постановке транспортного средства на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины, а также в случае с мотоциклами старше четырех лет. При этом штрафовать за отсутствие диагностической карты владельцев личного транспорта не будут.
Процедура техосмотра останется обязательной для такси и другого пассажирского транспорта, а также личного транспорта, применяемого в служебных целях.
Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта
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