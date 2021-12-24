В России отложили введение аукционов по продаже красивых номеров

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В РФ отложили введение аукционов по продаже красивых номеров. Продажи планировалось запустить с 1 января 2022 года, сообщает "Газета.ру".

В Минэкономразвития проект постановления откладывали два раза. Изначально он должен был вступить в силу в начале 2021 года.

Информацию об откладывании инициативы подтвердили в кабмине и региональных подразделениях ГИБДД. В настоящее время документ находится на межведомственном согласовании, разработка инициативы продолжается.

Ранее СМИ сообщили, что выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти до двух миллионов рублей. О ключевых изменениях системы обязательного страхования Минфин договорился с профильными ведомствами. Предусмотрено повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью в 4 раза – с 500 000 до 2 миллионов рублей.

