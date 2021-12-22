Собянин выделил больше 250 млн рублей на обновление парка такси и каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении из городского бюджета еще 256 миллионов рублей на обновление парка такси и каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Данные средства пойдут на выплату субсидий таксомоторными компаниям и операторам каршеринга. Это позволит им вернуть часть средств, потраченных на покупку новых автомобилей: речь идет о затратах на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежах.

Уточняется, что в текущем году было получено 139 заявок на соответствующие субсидии в связи с приобретением 26,37 тысячи новых автомобилей. С учетом выделенных нынешним постановлением средств в декабре компаниям выплатят 538,7 миллиона рублей.

Начиная с 2012 года таксомоторные компании получили от города поддержку в размере 1,1 миллиарда рублей, что позволило им обновить 70% автопарка: средний возраст автомобиля теперь составляет 2,7 года.

В 2018 году данную программу поддержки распространили и на операторов каршеринга. За три года им выплатили порядка 241 миллиона рублей, приобретено было 12,2 тысячи новых автомобилей, средний возраст которых не превышает двух лет.

Ранее Собянин назвал Москву лидером по числу автомобилей в сервисе городского каршеринга. По его словам, сегодня горожанам доступно почти 30 тысяч машин для аренды.

Он также напомнил о сервисе "Рули", благодаря которому жители столицы могут сдать в аренду собственный автомобиль.

