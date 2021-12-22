Продлить абонементы на парковку со шлагбаумом на январь можно до 26 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владельцы действующих абонементов на парковки со шлагбаумом могут продлить их на январь до 26 декабря, сообщает департамент транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что с 27 декабря все места, на которые абонемент не продлили, поступят в общую продажу.

Автомобилистам также напомнили, что желающие приобрести новый абонемент могут записать его только на карту "Тройка", поскольку парковочные ключи больше не выдаются.

Ранее сообщалось, что с 24 декабря на 53 столичных улицах изменятся тарифы на парковку. На улицах с наиболее загруженными парковками установят тариф 450 рублей в час с 08:00 до 21:00 и 200 рублей в час – с 21:00 до 08:00 (включая воскресенье). Это позволит сохранять свободные места для жителей районов.

Для перенаправления потоков автомобилей будут снижены цены на парковки на 29 улицах Москвы, в том числе Николоямской улице, Подколокольном переулке и улице Александра Невского. Там можно будет припарковаться бесплатно по воскресеньям.

Также по просьбам москвичей увеличат количество парковок для жителей загруженных улиц. Такие места будут отмечены специальными дорожными знаками. Только в 2021 году число таких мест увеличилось в 3,5 раза, до 1,2 тысячи, и до конца года показатель достигнет 1,5 тысячи.