В Москве изменится стоимость парковки с 24 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С 24 декабря на 53 столичных улицах изменятся тарифы на парковку. При этом на 29 улицах они снизятся, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Так, на улицах с наиболее загруженными парковками установят тариф 450 рублей в час с 08:00 до 21:00 и 200 рублей в час с 21:00 до 08:00 (включая воскресенье). Отмечается, что это позволит сохранять свободные места для жителей районов.
"Новый тариф поможет освободить до 10–15% мест. Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате: на первом участке в дневное время стоимость будет составлять 450 рублей в час, на втором участке – 400 рублей в час", – говорится в сообщении.
Для перенаправления потоков автомобилей будут снижены цены на парковки на 29 улицах Москвы, в том числе Николоямской улице, Подколокольном переулке и улице Александра Невского. В ведомстве подчеркнули, что там можно будет припарковаться бесплатно по воскресеньям.
Также по просьбам москвичей увеличат количество парковок для жителей загруженных улиц. Такие места будут отмечены специальными дорожными знаками. Только в 2021 году число таких мест увеличилось в 3,5 раза, до 1,2 тысячи, и до конца года показатель достигнет 1,5 тысячи.
"Мы постоянно анализируем загруженность платных парковок, чтобы понять, выполняют ли свою функцию установленные тарифы. На 14% улиц, где при малом количестве жилых домов сосредоточено много мест притяжения – рестораны, торговые и бизнес-центры, достопримечательности, – парковки заполнены на 95–100%", – отмечается в сообщении.
В Дептрансе добавили, что стоимость разрешения для каршеринговых компаний станет выше на 9%. При этом абонемент сохранится, потому что каршерингом в сутки пользуются в среднем семь человек, они чаще освобождают парковочные места.
Ранее сообщалось, что с 2 января 2022 года изменится стоимость проезда в московском общественном транспорте. Изменения коснутся сразу нескольких тарифов. Так, разовая поездка по "Единому" подорожает на 1 рубль (до 61 рубля). Увеличится и стоимость билета на две поездки, составив 122 рубля (+1 рубль за поездку).
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