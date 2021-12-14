Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 2 января 2022 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Изменения коснутся сразу нескольких тарифов. Так, разовая поездка по билету "Единый" подорожает на 1 рубль (до 61 рубля). Увеличится и стоимость билета на две поездки. она составит 122 рубля (+1 рубль за поездку).
Разовый проезд в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" подорожает на 4 рубля.
Изменится и цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней). Стоимость одной поездки в среднем вырастет чуть больше чем на 1 рубль. При этом с июля данные абонементы (в том числе годовой) будет возможно активировать в течение 10 дней после покупки.
В пресс-службе отметили, что изменения не коснутся стоимости проезда по Face Pay, годового проездного билета, а также абонемента на три месяца для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.
Между тем владельцы персонализированной "Тройки" смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с момента первой оплаты. Предполагается, что этой опцией ежедневно будут пользоваться около 5 тысяч человек. В Дептрансе напомнили, что Москва является единственным городом России, где пассажирам доступны бесплатные пересадки на общественном транспорте.
Кроме того, в 2022 году появятся новые билеты ТАТ, включающие поездки на троллейбусах, автобусах и трамваях. Приобрести их можно будет на 90 и 365 дней.
А с 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.
"У нас остаются самые выгодные билеты для тех, кто учится в Москве. Траты на проезд московских студентов ниже, чем студентов других крупных городов России. В сравнении со студентами из Санкт-Петербурга, например, они экономят до 390 рублей в месяц", – отметили в пресс-службе департамента.
В Дептрансе пояснили, что рост тарифов связан с увеличением затрат на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие. У метро расходы выросли на 13%. У наземного транспорта прирост и вовсе составил 15,8%.
Ранее сообщалось, что власти Москвы запускают новый сервис "МультиТранспорт" для поездок на общественном транспорте и такси. Он позволяет использовать единую выгодную подписку для поездок в приложениях "Метро Москвы" или "Яндекс Go".
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
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