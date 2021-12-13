Власти Москвы запускают сервис поездок на общественном транспорте и такси по подписке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы запускают новый сервис "МультиТранспорт" для поездок на общественном транспорте и такси. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"МультиТранспорт" – это инновационный MaaS-сервис, позволяющий использовать единую выгодную подписку для поездок на общественном транспорте и такси в приложениях "Метро Москвы" или "Яндекс Go", – говорится в сообщении.

На данный момент пользователям, проводящим пилотное тестирование сервиса, доступны три тарифа на 30 дней. Тариф "МультиТранспорт Мини" стоит 2 999 рублей и предполагает абонемент "Единый" для безлимитных поездок на общественном транспорте и 5 поездок на такси.

Тариф "МультиТранспорт Стандарт", стоящий 3 999 рублей, позволяет пользователю совершать безлимитные поездки на общественном транспорте Москвы и 10 поездок на такси.

Самый крупный тариф "МультиТранспорт Макс" обойдется в 5 999 рублей и даст, помимо безлимитных поездок на городском транспорте, 20 поездок на такси.

В будущем планируется добавить к сервису каршеринг, прокат самокатов и велосипедов.

В настоящий момент ведется поиск участников для тестирования нового сервиса. Всего набрать планируют 7 тысяч человек. Оставить заявку можно здесь.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что концепция MaaS реализуется в городе для того, чтобы сделать транспортную инфраструктуру доступнее и понятнее пассажирам.

"МультиТранспорт" будет полезен пассажирам, которые используют общественный транспорт, но иногда выбирают такси. С подпиской люди помогают экономить до 10% денег на платежную программу ежемесячно. Гибкость и выгодные тарифы сервиса также привлекут новых пользователей из числа автомобилистов, которые переключатся на мультимодальные поездки. Это позволит более равномерно распределить транспортные потоки", – выразил уверенность Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что география сервиса "По пути" будет расширяться в ТиНАО из-за высокого спроса. Суть сервиса заключается в том, что автобус вызывается через мобильное приложение "Московский транспорт" и приезжает на ближайшую остановку.