Собянин объявил о расширении географии сервиса "По пути"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев



География сервиса "По пути" будет расширяться в Новой Москве из-за высокого спроса. Об этом написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что жители ТиНАО могут заказать автобус почти к доме. Транспорт довезет от и до метро "Прошкино" и станции МЦД Силикатная.

"Все говорят – [сервис. – Прим. ред.] очень удобный. Особенно для отдаленных территорий. Автобус вызывается через мобильное приложение "Московский транспорт" и приезжает на ближайшую остановку", – написал Собянин.

Кроме того, он напомнил, что раньше многие добирались до станций на такси или пешком, а теперь экономят деньги и время благодаря автобусу за 46 рублей.

Транспорт ходит с 05:30 до 23:00.

Ранее уже расширяли зону работы сервиса "По пути". Благодаря этому свыше 20 000 жителей поселения Рязановского могут заказать автобусы до станции МЦД Силикатная. Для этого на 15 единиц увеличили количество автобусов.

