mosgortrans.ru

С 1 ноября в Москве расширили зону работы сервиса "По пути". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Теперь свыше 20 000 жителей поселения Рязановского могут заказать автобусы до станции МЦД Силикатная. Для этого на 15 единиц увеличили количество автобусов.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что сервис "По пути" особенно необходим во время пандемии, так как позволяет разгрузить существующие маршруты.

"Мы видим, что наши автобусы высоко востребованы у пассажиров, спрос на них только растет. Уже за первый месяц работы "По пути" в полном режиме автобусы перевезли 22 000 человек, многие пассажиры пользуются ими ежедневно", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось,что сервис "По пути" работает по востребованию. Через приложение "Московский транспорт" достаточно указать нужную остановку, и автобус приедет туда. При входе потребуется отсканировать QR-код.

