Оплата банковской картой появится на всех турникетах столичного метро до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все турникеты Московского метрополитена оборудуют функцией оплаты проезда банковской картой до конца 2022 года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, Москва занимает первое место среди мировых мегаполисов по количеству доступных способов оплаты проезда в общественном транспорте. Однако департамент транспорта продолжает развитие бесконтактных сервисов оплаты по поручению Сергея Собянина. Как отметил Ликсутов, это представляет особую важность в период пандемии.

"Спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц, поэтому до конца 2022 года мы оснастим все турникеты метро возможностью оплачивать проезд банковской картой. Пассажиры смогут выбрать любой турникет и расплатиться на нем, как им удобнее – "Тройкой", включая ее виртуальную версию, банковской картой или смартфоном", – заявил Ликсутов.

Он добавил, что функцией оплаты проезда в метро по банковской карте в этом году воспользовались уже более 90 миллионов человек. Кроме того, свыше половины пассажиров приобретают проездные удаленно.

Ранее в России предложили сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для многодетных семей по всей стране. Речь идет обо всех видах городского транспорта: трамваях, троллейбусах, метрополитене, автобусах, внутрирайонных и пригородных электричках.

