Около 25 тыс человек воспользовались за день системой Face Pay в столичном метро

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Системой оплаты проезда с помощью технологии распознавания лиц Face Pay в Московском метрополитене за сутки воспользовались 25 тысяч пассажиров. Об этом сообщается на странице столичного Дептранса в Twitter.

"Всего за один день с момента запуска Face Pay к сервису бесконтактной оплаты присоединились аж 25 тысяч пассажиров метро", – говорится в сообщении.

Станциями, где Face Pay воспользовались больше всего пассажиров, стали "Выставочная", "Комсомольская", "Деловой центр", "Бауманская" и "Проспект Мира".

Система оплаты проезда по лицу заработала на всех станциях столичной подземки 15 октября. Чтобы воспользоваться сервисом, минимум за несколько часов до первой поездки необходимо привязать к нему данные банковской карты, "Тройки", а также свою фотографию.

Вся информация будет надежно зашифрована: камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные. Во время прохода через турникет нужно посмотреть в камеру, и деньги за проезд спишутся автоматически.