Технология FacePay московского метро попала в шорт-лист премии TechFest

Технология FacePay, которую тестируют в московском метро, вошла в шорт-лист международной премии TechFest. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

FacePay претендует на победу в двух номинациях – "Лидер транспортной инфраструктуры" и "Лучшее использование технологий: искусственный интеллект".

В финал премии также вошли проекты из Китая, Великобритании и Италии. Победителей будут награждать в Лондоне 2 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.