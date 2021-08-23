Полицейские рассказали об уловках телефонных мошенников

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Полиция Подмосковья раскрыла главные фразы и уловки телефонных мошенников, которые хотят украсть деньги или персональные данные своих жертв.
Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России, основными фразами для преступлений в Московской области являются: "ваш родственник либо близкий попал в беду", "ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами", стандартное, но действенное "с вашего банковского счета происходят операции по списанию", "вам ошибочно переведены деньги", "вы участвуете в акции и выиграли приз", "положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться", "ваш почтовый ящик заблокирован, срочно перейдите по ссылке", "ваши инвестиции и ваш бизнес – гарантия отличного дохода", "вы можете предупредить преступление".
В МВД отметили, что в Подмосковье стало больше случаев звонков якобы из службы безопасности банка о совершении подозрительных действий, когда мошенники получают личные данные пользователя, доступ к его счетам, с которых списывают средства или оплачивают покупки в онлайн-магазинах.
Полицейские рекомендовали не передавать гаджеты незнакомым или малознакомым людям, также не следует сообщать пароли и коды доступа к счетам и банковским картам и переходить по ссылкам на сомнительные сайты.
Ранее сотрудники столичной полиции задержали мошенников, укравших 23 миллиона рублей с банковского счета 82-летней дочери легендарного советского летчика Валерия Чкалова.
По информации полиции, подозреваемые звонили женщине в течение двух недель, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Потерпевшей внушали, что с ее счета пытаются украсть деньги, а для предотвращения этого действия необходимо перевести сбережения на другой счет, принадлежащий мошенникам. Полицией возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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