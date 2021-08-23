Полиция задержала мошенников за кражу 23 млн рублей со счета дочери Чкалова

12:01
Фото: МВД РФ
Сотрудники столичной полиции задержали мошенников, укравших 23 миллиона рублей с банковского счета 82-летней дочери легендарного советского летчика Валерия Чкалова. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похищено свыше 23 миллионов рублей дистанционным способом. Сотрудники полиции установили, что подозреваемые находятся в Республике Бурятия. Трое соучастников задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии. Для проведения следственных действий они доставлены в Москву", – сказала Волк.
По информации полиции, подозреваемые звонили женщине в течение двух недель, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Потерпевшей внушали, что с ее счета пытаются украсть деньги, а для предотвращения этого действия необходимо перевести сбережения на другой счет, принадлежащий мошенникам. Полицией возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее полиция в Москве организовала проверку после информации о том, что иностранец обокрал женщину на 38 тысяч долларов под предлогом женитьбы.
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