Полиция задержала мошенников за кражу 23 млн рублей со счета дочери Чкалова

Фото: МВД РФ

Сотрудники столичной полиции задержали мошенников, укравших 23 миллиона рублей с банковского счета 82-летней дочери легендарного советского летчика Валерия Чкалова. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похищено свыше 23 миллионов рублей дистанционным способом. Сотрудники полиции установили, что подозреваемые находятся в Республике Бурятия. Трое соучастников задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии. Для проведения следственных действий они доставлены в Москву", – сказала Волк.

По информации полиции, подозреваемые звонили женщине в течение двух недель, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Потерпевшей внушали, что с ее счета пытаются украсть деньги, а для предотвращения этого действия необходимо перевести сбережения на другой счет, принадлежащий мошенникам. Полицией возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее полиция в Москве организовала проверку после информации о том, что иностранец обокрал женщину на 38 тысяч долларов под предлогом женитьбы.