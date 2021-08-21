Мошенники придумали схему с "бесплатной пиццей" от известных банков

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Мошенники воспользовались общественным резонансом от акции Сбера, который угостил промоутеров "Альфа-банка" пиццей, и стали красть деньги россиян при помощи поддельных сайтов. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Как уточняется, злоумышленники предлагают гражданам получить бесплатную пиццу после введения своих персональных данных на поддельном портале.

Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity в Softline Company Сергей Трухачев рассказал, что такие ресурсы начали появляться в июле, а в настоящее время их насчитывается около десяти.

По словам экспертов, такой сайт можно запустить за несколько часов, а средний срок их существования – сутки.

Ранее эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" предупредил о новом способе кражи денег у предприятий. Мошенники, подделывая номер телефона, под видом генерального директора звонят бухгалтеру компании и просят срочно перевести определенную сумму.