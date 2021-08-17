Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества со звонком бухгалтеру

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Злоумышленники придумали новый способ кражи денег у предприятий, рассказал главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
По его словам, мошенники, подделывая номер телефона, под видом генерального директора звонят бухгалтеру компании и просят срочно перевести деньги.
"Как его сделать? Есть два варианта. Первый – смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй – использование <...> технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись", – приводит слова Голованова РИА Новости.
По его словам, мошенники могут также совершить видеозвонок, анимируя лицо человека. Эксперт отметил, что в режиме реального времени сделать это сложно и дорого, а чтобы скрыть признаки подделки, злоумышленники будут транслировать изображение низкого качества.
"Гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет", – рассказал специалист.
Он также добавил, что пока такие случаи встречаются в Западной Европе и Азии, но в скором времени, считает Голованов, такой вид мошенничества появится и в России.
Ранее Голованов рассказал, что телефонное мошенничество в России через год или два должно выйти на плато, а после этого пойти на спад.
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