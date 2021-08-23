Иностранец обокрал москвичку на 38 тыс долларов под предлогом женитьбы

10:42
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Сотрудники столичной полиции организовали проверку после информации о крупном мошенничестве на сайте знакомств. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел в июне 2021 года. Женщина в возрасте 58 лет познакомилась на сайте знакомств с иностранцем. По информации правоохранителей, мужчина был гражданином Турции. Он активно стал проявлять знаки внимания к женщине и увлек ее общением. Позже злоумышленник начал выманивать у потерпевшей деньги под предлогом женитьбы. Женщина перевела ему 38,325 долларов.
Ранее в Московской области сотрудники МВД задержали тренера, который украл у своего ученика 25 миллионов рублей.
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