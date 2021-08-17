Тренер хоккейной команды украл 25 млн рублей у своего ученика в Подмосковье

14:24
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В Московской области полиция задержала тренера, который украл у подопечного 25 миллионов рублей, сообщает Pravda.Ru.
Ученик тренера руководил фирмой, жил в элитном районе и занимался хоккеем. По данным правоохранителей, тренер вместе со своим знакомым переехал ближе к этому комплексу и два месяца следил за жертвой. Злоумышленник часто приходил в гости к подопечному и знал, где находятся деньги.
"Дождавшись, когда хозяин долгое время отсутствовал, правонарушители незаконно проникли через открытое окно к нему в жилище", – говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.
Злоумышленникам удалось украсть часы, деньги, украшения и другое ценное имущество. Всего грабители похитили 25 миллионов рублей.
Полицейские задержали подозреваемых через два дня, посмотрев записи с камер. В ходе обыска у них были обнаружены украденные вещи. Кроме того, был найден пистолет.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". На данный момент расследование продолжается.
Ранее сотрудники столичной полиции задержали двух подозреваемых в мошенничестве на сумму, превышающую 1 миллион рублей. По данным полиции, в течение длительного времени двое мужчин неоднократно крали у граждан деньги под предлогом оказания юридических услуг.
В ходе обысков в офисе на улице Ленинской Слободе были обнаружены базы с персональными данными потерпевших, а также средства связи, документы и другие улики. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Подозреваемых заключили под стражу.
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