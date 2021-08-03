В столице задержали подозреваемых в хищении более 1 млн рублей под видом юридических услуг

15:37
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники столичной полиции задержали двух подозреваемых в мошенничестве на сумму превышающую сумму 1 миллион рублей. Об этом говорится на сайте ГУ МВД РФ по городу.
По данным полиции, в течение длительного времени двое мужчин неоднократно крали у граждан деньги под предлогом оказания юридических услуг.
"После непродолжительной консультации с потерпевшими заключались договоры. Они оплачивали услуги юристов, однако фактически никакой правовой поддержки не получали. Среди обманутых граждан было большое количество пожилых людей, которые нуждались в юридической помощи", – говорится в сообщении.
По предварительной оценке, причиненный ущерб составляет более 1 миллиона рублей.
В ходе обысков в офисе на улице Ленинской Слободе были обнаружены базы с персональными данными потерпевших, а также средства связи, документы и другие улики.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Подозреваемых заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что у безработного москвича украли с банковских карт свыше 1 миллиона рублей. Со слов жертвы, ему позвонил неизвестный и предложил выгодно рефинансировать кредиты. После этого злоумышленник завладел кодами из SMS-сообщений и списал крупную сумму с банковских карт потерпевшего.
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