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Москва 24

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Происшествия

15:37

В столице задержали подозреваемых в хищении более 1 млн рублей под видом юридических услуг

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники столичной полиции задержали двух подозреваемых в мошенничестве на сумму превышающую сумму 1 миллион рублей. Об этом говорится на сайте ГУ МВД РФ по городу.

По данным полиции, в течение длительного времени двое мужчин неоднократно крали у граждан деньги под предлогом оказания юридических услуг.

"После непродолжительной консультации с потерпевшими заключались договоры. Они оплачивали услуги юристов, однако фактически никакой правовой поддержки не получали. Среди обманутых граждан было большое количество пожилых людей, которые нуждались в юридической помощи", – говорится в сообщении.

По предварительной оценке, причиненный ущерб составляет более 1 миллиона рублей.

В ходе обысков в офисе на улице Ленинской Слободе были обнаружены базы с персональными данными потерпевших, а также средства связи, документы и другие улики.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что у безработного москвича украли с банковских карт свыше 1 миллиона рублей. Со слов жертвы, ему позвонил неизвестный и предложил выгодно рефинансировать кредиты. После этого злоумышленник завладел кодами из SMS-сообщений и списал крупную сумму с банковских карт потерпевшего.

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