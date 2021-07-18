В Москве мошенник похитил у безработного свыше 1 млн рублей

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Свыше 1 миллиона рублей похитили у безработного москвича с банковских карт. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Со слов жертвы, ему позвонил неизвестный и предложил выгодного рефинансировать кредиты. После этого злоумышленник завладел кодами из SMS-сообщений и списал крупную сумму денег с банковских карт потерпевшего.
"Общий материальный ущерб составил 1 миллион 152 тысячи рублей", – рассказали в МВД.
В ведомстве добавили, что по факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража". Поиски злоумышленника продолжаются.
Ранее сообщалось, что неизвестные украли золотые часы за один миллион рублей из автомобиля BMW, принадлежащего 24-летней уроженке Перми. Девушка также заявила о пропаже 390 тысяч рублей из подлокотника автомобиля.
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