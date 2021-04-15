Двое мужчин с ножом попытались ограбить безработного в Люблине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое мужчин с ножом совершили попытку ограбления человека на юго-востоке Москвы. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение пресс-службы городского главка МВД.

Во вторник, 13 апреля, в полицию обратился безработный. Он заявил, что его попытались ограбить двое вооруженных ножом мужчин.

Злоумышленники потребовали у потерпевшего деньги и телефон. Инцидент случился на улице Краснодонской, дом 11.

"Ничего не похитив, злоумышленники 1995 и 1998 годов рождения были задержаны и доставлены в полицию", – пояснили в МВД.

По факту случившегося начата проверка.

Ранее золотые часы за 1 миллион рублей украли из BMW безработной в Москве. Кроме того, из подлокотника машины пропали 390 тысяч рублей.