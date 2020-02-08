Дворника задержали после неудачного ограбления в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двоих подозреваемых в разбойном нападении на продуктовый магазин задержали на севере столицы. Против мужчин возбудили уголовное дело.

Как рассказали Агентству "Москва" в МВД по городу, инцидент произошел 6 февраля на улице Яхромская. Неизвестные вошли в магазин и, угрожая продавцу-кассиру похожим на нож предметом, потребовали деньги.

Сотрудник магазина отказал злоумышленникам, и они скрылись, ничего не похитив, пояснили в главке. Спустя несколько часов полиция изобличила в содеянном кровельщика и дворника 1999 и 1997 годов рождения.

Ранее стало известно, что неизвестные, угрожая предметами, похожим на пистолеты, похитили 20 тонн сливочного масла в столичном районе Ярославский.