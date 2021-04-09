Золотые часы за 1 млн рублей украли из BMW безработной в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пропажи денег и золотых часов из автомобиля в центре столицы.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, в отделение обратилась безработная женщина.

Проживающая в городе 24-летняя уроженка Перми сообщила, что из подлокотника ее BMW украли 390 тысяч рублей.

Кроме того, похитили золотые часы. Общий материальный ущерб потерпевшая оценила в 1 миллион 392 тысяч рублей.

Ранее в Москве мужчина подобрал полмиллиона рублей у мусорки и стал фигурантом дела о хищении.