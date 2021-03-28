В Москве мужчина подобрал полмиллиона рублей у мусорки и стал фигурантом дела

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Уголовное дело возбудили в столице по факту хищения денег, которые москвич потерял, когда выбрасывал мусор на улице.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, в полицию обратился 60-летний житель столицы. Мужчина заявил, что выронил из кармана перевязанную резинкой пачку денег на улице Лесная, когда выбрасывал мусор.

Всего в ней было 525 тысяч рублей. Гражданин обнаружил пропажу, поднявшись в офис. Он посмотрел записи с камер наблюдения и увидел, как незнакомый мужчина поднял деньги и ушел. Личность подозреваемого устанавливается.

Ранее бывший заправщик с ножом напал на АЗС в Подмосковье и украл несколько пачек сигарет, после чего был задержан.