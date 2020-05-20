Мужчина с ножом украл несколько пачек сигарет на АЗС в Подмосковье

Фото: mvdmedia.ru

В Подмосковье полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на автозаправочную станцию.

Как сообщил портал "МВД Медиа", злоумышленник в ночное время подошел к АЗС на Ленинградском шоссе, надел маску и, дождавшись, когда сотрудница заправки вышла из помещения на улицу, схватил женщину и затащил внутрь.

После этого, угрожая предметом, похожим на нож, он похитил несколько пачек сигарет и денежные средства из кассы. При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемого.

Оказалось, что 53-летний мужчина некоторое время назад работал заправщиком на этой АЗС. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье со склада украли 600 коробок с медицинскими масками и градусниками.