В Подмосковье со склада украли 600 коробок с медицинскими масками и градусниками

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Со склада в подмосковном Одинцове похитили 600 коробок с медицинскими масками и градусниками. Кроме того, грабители забрали 1 миллион рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

"29 апреля поступило сообщение от старшего менеджера одного из предприятий о хищении группой лиц с использованием оружия в арендуемом складском помещении на улице Железнодорожной в Одинцове одного миллиона рублей, трех мобильных телефонов и 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что по данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В настоящее время преступников разыскивают.

Ранее сообщалось о том, что более 1,3 тонны лососевой икры украли со склада компании в столичном районе Печатники. Ущерб составил более 3 миллионов рублей.