Более 1,3 тонны лососевой икры украли со склада в Печатниках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 1,3 тонны лососевой икры украли со склада компании в столичном районе Печатники. Ущерб составил более 3 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как рассказал в полиции сотрудник столичной компании, не позднее декабря 2019 года неизвестный украл со склада компании более 60 килограмм икры горбуши на сумму почти 131 тысяча рублей и более 1,3 тонны икры кеты стоимостью почти 3 миллиона рублей.

Ранее в Таганском районе неизвестные похитили 216 пожарных гидрантов. Они были украдены из подъездов домов 6 и 7 на улице Библиотечной. По данному факту проводится проверка.

До этого на Петровке похитили вывеску у дополнительного офиса "Райффайзенбанка". Ущерб составил около 184 тысяч рублей. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.