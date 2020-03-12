Полиция задержала подозреваемого в краже телефонов у спящих пассажиров МЦК

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже мобильных телефонов у спящих пассажиров Московского центрального кольца.

Подозреваемым является 20-летний гражданин Киргизии, сообщили представители УТ МВД России по ЦФО на официальном сайте.

Во время оперативно-разыскных мероприятий на станции МЦК злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть.

Следователи, изучая записи с камер видеонаблюдения в вагоне поезда, обнаружили, что неизвестный шел по вагону и обратил внимание на пассажира, уснувшего в транспорте. В скором времени молодой человек убедился, что за ним никто не наблюдает, и украл телефон, а затем покинул состав.

Установлено, что задержанный является сварщиком одной из строек Московской области. Позднее, как считают в полиции, рабочий решил промышлять кражей смартфонов у спящих пассажиров общественного транспорта. Его подозревают в похищении трех гаджетов. Кроме того, проверяется причастность правонарушителя к аналогичным преступлениям, ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что неизвестный выманил у столичной пенсионерки 100 тысяч рублей.

