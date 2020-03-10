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Москва 24

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Происшествия

06:53

Подозреваемых в кражах из домов задержали в Подмосковье

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция пресекла противоправную деятельность организованной группы, специализирующейся на кражах из домов на территории московского региона.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по Московской области, задержаны двое подозреваемых, которыми оказались граждане из страны ближнего зарубежья. Оперативники установили, что они проникли в дом в коттеджном поселке в городском округе Красногорск, откуда похитили денежные средства и имущество на 4 миллиона рублей.

Во время обысков у задержанных изъяли автомобиль, ювелирные изделия, наручные часы, бытовую технику и мобильные телефоны. Всего установлены 14 эпизодов противоправной деятельности на территории столичного региона. Кроме того, задержаны еще двое подозреваемых в совершении аналогичных преступлений.

Злоумышленники похитили из загородного дома в городском округе Солнечногорск ювелирные украшения, часы и денежные средства на общую сумму 850 тысяч рублей. Предположительно, задержанные также причастны к совершению 15 краж из домов в Московской области и еще шести на территории ТиНАО. Возбуждены уголовные дела.

Ранее полицейские задержали семь уроженцев Молдавии, подозреваемых в совершении серии грабежей, краж и разбое на 3,5 миллиона рублей в Московской области.

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