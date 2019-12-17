В Подмосковье семь человек задержали по подозрению в разбое

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Полицейские задержали семь уроженцев Молдавии, подозреваемых в совершении серии грабежей, краж и разбое на 3,5 миллиона рублей в Московской области.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по региону, злоумышленники проникали в частные дома и похищали деньги, ювелирные украшения и личные вещи.

Подозреваемые в возрасте от 28 до 41 года были задержаны в результате масштабной операции по местам проживания в городских округах Дмитровский и Лобня.

В ходе обысков были обнаружены пневматических ружья, приспособления для вскрытия запирающих устройств, а также похищенные вещи. Возбуждены уголовные дела.

16 декабря трое неизвестных в городском округе Мытищи проникли в дом и связали хозяев, а затем похитили золотые украшения, около миллиона рублей и угнали автомобиль.