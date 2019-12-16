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Москва 24

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Происшествия

08:00

Фитнес-тренер похитил сумку с 5 млн рублей у аэропорта Домодедово

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали фитнес-тренера, похитившего у мужчины сумку с пятью миллионами рублей.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по Московской области, двое злоумышленников напали на 43-летнего москвича и выхватили сумку с деньгами в районе аэропорта Домодедово.

Затем нападавшие попытались скрыться. Мужчина догнал правонарушителей, однако один из них ударил потерпевшего несколько раз по голове, после чего тот прекратил преследование.

Полицейские установили и задержали одного подозреваемого, изучив записи камер видеонаблюдения. В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает соучастника преступления.

Ранее в столичном районе Рязанский неизвестные в масках под угрозой применения насилия украли из квартиры коллекцию монет и 500 тысяч рублей.

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