Фитнес-тренер похитил сумку с 5 млн рублей у аэропорта Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали фитнес-тренера, похитившего у мужчины сумку с пятью миллионами рублей.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по Московской области, двое злоумышленников напали на 43-летнего москвича и выхватили сумку с деньгами в районе аэропорта Домодедово.

Затем нападавшие попытались скрыться. Мужчина догнал правонарушителей, однако один из них ударил потерпевшего несколько раз по голове, после чего тот прекратил преследование.

Полицейские установили и задержали одного подозреваемого, изучив записи камер видеонаблюдения. В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает соучастника преступления.

Ранее в столичном районе Рязанский неизвестные в масках под угрозой применения насилия украли из квартиры коллекцию монет и 500 тысяч рублей.