"Московский патруль": подозреваемый в серии краж задержан в Подмосковье

В Московской области задержан подозреваемый в серии краж, который предпочитал выносить из жилищ антиквариат. Как полагают полицейские, в частные коттеджи он проникал при помощи монтировки: просто выламывал пластиковые окна и двери.

Вероятный преступник забирал не дорогостоящие, но ценные для владельцев вещи. Например, иконы, наградные медали, именные наручные часы, даже самовары.

Установлено также, что злоумышленник нанес визит в один из храмов, откуда похитил десятки святынь. Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".