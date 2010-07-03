Руководство московского роддома уволили после жалоб пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент здравоохранения Москвы после многочисленных жалоб пациентов расформировал руководство роддома № 27 имени Спасокукоцкого, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку департамент организовал после публикации в соцсетях одной из матерей, рожавшей в этом роддоме. По словам женщины, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями.

Женщина считает, что это произошло из-за врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть. Малыш выжил, но остался инвалидом.

По результатам внутренней служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля было принято решение об увольнении заведующей филиалом роддома и заведующих всех отделений роддома.

Новым директором стала врач-акушер-гинеколог высшей категории Елена Семейкина, до этого возглавлявшая родильный дом ГКБ имени Боткина. Позднее будут назначены заведующие отделениями. Родильный дом продолжает свою работу, все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала.

В ноябре родильный дом № 27 получил международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку". Его присваивают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Это значит, что в роддоме делают все, чтобы мама с малышом были вместе с первых минут жизни, даже в палате интенсивной терапии.

В прошлом году Сергей Собянин открыл родильный дом № 27 на севере столицы после капитального ремонта. Расположенный на Коптевском бульваре роддом открыли еще в 1957 году, а с 2014 года он стал структурным подразделением ГКБ имени Спасокукоцкого. После капитального ремонта и переоборудования роддом превратился в современный акушерский стационар на 100 коек. Он соответствует всем мировым стандартам оказания акушерско-гинекологической и неонатальной помощи.

Специалисты отделения патологии беременных, рассчитанного на 30 коек, проводят дородовоую диагностику состояния плода, следят за состоянием здоровья беременных группы высокого риска. Родильный блок, в свою очередь, включает 12 современных индивидуальных родильных залов. Все они оборудованы кроватями-трансформерами для родов, дыхательной аппаратурой, а также мониторами, которые помогают контролировать жизненно важные функции матери и малыша.

