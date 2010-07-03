Родильному дому №27 присвоен международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Родильный дом №27, который находится в районе Коптево, получил международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку". Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на аккаунт мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети.

"Еще один столичный роддом — №27 — получил высокий статус "Больницы, доброжелательной к ребенку". Его присваивают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Это значит, в роддоме делают все, чтобы мама с малышом были вместе с первых минут жизни, даже в палате интенсивной терапии", — объяснил Собянин.

По словам градоначальника, в учреждении поддерживают естественное кормление.

В Москве на данный момент функционируют 23 родильных дома, удостоенных международного статуса ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 90-летием коллектив швейной фабрики "Большевичка". Это предприятие является одним из старейших в области швейной промышленности в России.

