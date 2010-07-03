Столичные врачи выхаживают до 98% недоношенных детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московским докторам удается выхаживать до 98% недоношенных детей с массой тела от одного до полутора килограммов, а выживаемость недоношенных детей с экстремально низкой массой тела – менее одного килограмма –за семь лет увеличилась почти вдвое. На сегодняшний день столичным врачам удается выходить 83% детей с таким весом, а в 2012 году этот показатель составлял 47%, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заместителя главврача по неонатологии городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Валерия Горева, этих показателей удалось добиться благодаря современному оборудованию, использованию передовых технологий, а также постоянному обучению врачей-неонатологов, реаниматологов и медсестер неонатальных отделений.
"По нашим данным, в Москве за год рождается около восьми тысяч недоношенных детей. Из них в среднем от 400 до 450 малышей – с весом меньше килограмма и около 750 детей – с весом от одного до полутора килограммов. В связи с этим в городе разработана система своевременной госпитализации беременных женщин с риском преждевременных родов. Их направляют в высококвалифицированные роддома", – рассказал Горев.
Как отмечается, в роддомах столицы есть все необходимое для того, чтобы принять и выходить малыша, родившегося раньше срока. Но при выявлении различных патологий новорожденные вместе с мамами переводятся из обычного роддома в детские многопрофильные больницы, а также перинатальные центры, которых четыре в столице.
Это роддома при городской клинической больнице имени Юдина, при городской клинической больнице имени Кончаловского, при городской клинической больнице имени Мухина и роддом при городской клинической больнице № 24.
Скоро планируется открытие еще одного перинатального центра — при ГКБ № 67 имени Ворохобова.
Ранее сообщалось, что все столичные роддома оснастили современным оборудованием. Отделения детской реанимации в акушерских стационарах оборудованы современной медтехникой. Благодаря этому можно оказывать помощь новорожденным с очень низкой и экстремально низкой массой тела. В учреждениях есть кардиомониторы, пеленальные столики с подогревом, наркозно-дыхательная аппаратура, новые операционные столы и другое.
В городе также сформировано 19 объединений "женская консультация – родильный дом – городская клиническая больница". На протяжении всей беременности женщины находятся под контролем врачей.
Девять московских роддомов получили международный статус ЮНИСЕФ и ВОЗ "больница, доброжелательная к ребенку". Это роддом № 25 при больнице № 1 имени Пирогова, роддом при больнице имени Демихова, роддом при больнице № 29 имени Баумана, перинатальный центр больницы имени Кончаловского в Зеленограде, перинатальный центр больницы № 24, роддом больницы имени Юдина, роддом больницы имени Иноземцева, роддом № 4 при больнице имени Виноградова, роддом городской клинической больницы № 40.
"Мосгорсправка": система родовспоможения Москвы
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