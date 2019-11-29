Рудковская и Плющенко усилили охрану дома из-за угроз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Евгений Плющенко и Яна Рудковская предприняли дополнительные меры безопасности из-за поступающих им угроз, передают "Дни.ру".

"Несмотря на то что у нас есть три огромных собаки, которые охраняют территорию, и повсюду установлены камеры, мы усилили охрану дома и личную охрану", – рассказала Рудковская.

Она добавила, что дополнительные меры предприняты из-за незнания ситуации и самих людей, которые угрожают их семье. По ее словам, "эти угрозы пишут абсолютно больные люди".

Евгений Плющенко также признался, что получал неоднократно угрозы в свой адрес. Он вспомнил момент, когда две женщины позвонили ему и грозились облить его и всю семью кислотой.

"Сейчас речь идет о моем сыне, о ребенке. Я попросил усилить безопасность моей академии, поставил своих ребят. Обезопаситься – это важно", – заключил Плющенко.

13 ноября стало известно, что Александру Плющенко, сыну знаменитого фигуриста, начала в соцсетях писать назойливая поклонница. Женщина угрожала ребенку и пыталась вымогать у него деньги. Евгений Плющенко и Яна Рудковская обратились в полицию по факту произошедшего.

Позднее сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в соответствии со статьями 144–145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

